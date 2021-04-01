С 1 апреля в России прекращается упрощенный порядок продления субсидий на оплату ЖКХ

В России перестал действовать беззаявительный порядок получения субсидий по ЖКХ. Фото: Антон Вергун/ТАСС

С 1 апреля 2021 года в России прекращается упрощенный порядок продления субсидий на оплату ЖКХ, которые предоставляются в качестве помощи малоимущим гражданам.

С апреля прошлого года в связи с пандемией коронавируса всем, кому были положены субсидии, те же суммы продолжали выплачивать автоматически, без подачи новых заявлений и обхода учреждений, чтобы собрать справки. Изначально предполагалось, что такой порядок продлится до начала октября 2020 года, однако правительство по многочисленным просьбам россиян уже дважды его продлевало, сначала до конца года, потом – до 1 апреля 2021 года.

С сегодняшнего дня возвращается прежняя схема: теперь свое право на субсидию каждые шесть месяцев надо подтверждать документами и вновь подавать заявление. Субсидии полагаются тем, кто тратит на оплату ЖКХ больше 10-22% (процент зависит от региона) среднего дохода семьи.

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Напоминаем основные, и вовсе не шуточные, изменения, которые ожидают россиян с 1 апреля 2021 года (подробности).