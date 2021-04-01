Боррель назвал «агрессией» решение Москвы выслать из России трех европейских дипломатов

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в Москве Фото: REUTERS

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил Россию в «агрессии» по отношению к нему. Так глава европейской дипломатии охарактеризовал решение Москвы выслать из страны трех европейских дипломатов, которое, по мнению Бореля, было приурочено к его приезду в российскую столицу в начале февраля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Боррель приехал в Москву 4 февраля, а на следующий день российское министерство иностранных дел объявило, что трое сотрудников иностранных дипмиссий – Германии, Польши и Швеции – должны будут покинуть территорию России в ближайшее время из-за того, что они принимали участие в незаконных акциях 23 и 31 января. Представители немецкого, польского и шведского посольств объявлены персонами нон грата. В МИД также выразили надежду, что впредь зарубежные дипломаты будут строго следовать нормам международного права.

Накануне в интервью телеканалу France 24 Боррель заявил, что посетил Россию с целью проверить отношение нашей страны к Евросоюзу. Ответ, по его словам, «был ясным» и «агрессивным».

«Я был не унижен, а скорее столкнулся с агрессией. Когда кого-то приглашают и пользуются его визитом, чтобы объявить о высылке дипломатов, это уже не унижение, а проявление агрессии», - поделился глава дипломатии ЕС с журналистами.

Он добавил, что «такие вещи не делают в дипломатических отношениях между странами, которые хотят поддерживать хорошие связи».

Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров еще тогда говорил, что высылка дипломатов и визит Борреля в Москву никак не связаны.