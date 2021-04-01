Стрельба в Калифорнии: убиты четыре человека, двое ранены

Полиция уже объявила, что «ситуация стабилизировалась, угрозы населению нет» Фото: REUTERS

В среду, 31 марта, неизвестные открыли огонь по людям в деловом комплексе американского города Ориндж (штат Калифорния), в результате стрельбы были убиты по меньшей мере четыре человека. Еще двое получили серьезные огнестрельные ранения, их доставили в больницу, передает телеканал MSNBC со ссылкой на городскую полицию.

О задержании подозреваемых пока информации не поступало. Однако в правоохранительных органах Оринджа журналистам сообщили, что стражам порядка удалось взять ситуацию под контроль, и горожанам больше ничего не угрожает.

Между тем, корреспондент телеканала NBC Эндрю Бланкштейн на своей странице в Twitter сообщил, что среди погибших есть ребенок. По его данным, четыре человека от полученных ранений скончались на месте, двое госпитализированы.

Стоит отметить, что случаи применения огнестрельного оружия в Соединенных Штатах, в том числе и в Калифорнии, – не редкость. Например, как писал сайт kp.ru, в июле прошлого года стрельба произошла в калифорнийском Центре воздушно-наземного боя морской пехоты, который является самой большой базой корпуса морской пехоты США и известен как Twentynine Palms («29 ладоней»). А за несколько дней до этого мужчина расстрелял бывших коллег в распределительном центре Walmart в городе Ред-Блаффе.