Последние новости на утро 1 апреля 2021: В Тбилиси прошла акция протеста из-за приезда Познера

«КП» – о последних новостях на утро 1 апреля 2021 года Фото: Александр ГЛУЗ

Последние новости на утро 1 апреля 2021 года. В столице Грузии прошли протесты против визита российского журналиста Владимира Познера, который приехал в Тбилиси, чтобы отметить там свой день рождения – 1 апреля ему исполняется 87 лет. Протестующие собрались возле гостиницы, в которой остановился телеведущий с друзьями, и бросали яйца в здание, ы вступали в стычки с сотрудниками полиции. Сам же Владимир Познер сказал обозревателю «КП» Александру Гамову по телефону, что он находится в безопасности, здоров.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил Россию в «агрессии» по отношению к нему. Так глава европейской дипломатии охарактеризовал решение Москвы выслать из страны трех европейских дипломатов, которое, по мнению Бореля, было приурочено к его приезду в российскую столицу в начале февраля.

Кандидат на пост президента Франции, лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» назвала санкции Евросоюза против России «исторической и геополитической ошибкой». По ее словам, лидеры ЕС «не уловили смысл потрясений истории, они все еще застыли в холодной войне со взглядами, обращенными исключительно к Соединенным Штатам и их вооруженному крылу – НАТО».

Весь март на востоке Украины наблюдали эшелоны с танками, двигающиеся в сторону Донбасса. А главком украинской армии (он же – начальник генштаба) генерал Руслан Хомчак на слушаниях в Верховной Раде заявил, что армия морально готова к наступлению уже сейчас и ждет лишь приказа президента Зеленского. Чьи эшелоны с танками на самом деле идут в сторону Донбасса и Крыма, а также о том, как в США присвоили войне на Украине статус «потенциально неизбежной», рассказывает военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Наша страна – в пятерке главных мировых кредиторов развивающихся стран. Такой вывод сделал Всемирный банк, впервые опубликовав подобное исследование. По данным экспертов, Россия заняла 30 развивающимся странам почти $23 млрд. Обозреватель отдела экономики «КП» Евгений Беляков объясняет, кому и зачем мы даем деньги в долг, а главное – имеем ли с этого прибыль.

Еще одна новость минувшего дня: осужденный Алексей Навальный, отбывающий наказание в Покровской колонии срок за мошенничество, объявил бессрочную голодовку. Он потребовал, чтобы к нему немедленно допустили врача из Москвы в звании доцента. Другие его просто не устраивают.

Тем временем Россия снова опередила всех, разработав вакцину от коронавируса для животных под названием «Карнивак-Ков». Препарат предназначен для профилактики COVID-19 у пушных зверей, собак и кошек. Сайт kp.ru пообщался со специалистами, чтобы выяснить, кому из питомцев нужно делать прививку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Законы в России с 1 апреля 2021: детские выплаты по новым правилам, экзамены на права, индексация соцпенсий

Напоминаем основные, и вовсе не шуточные, изменения, которые ожидают россиян с 1 апреля 2021 года (подробности).