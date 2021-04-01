Последние новости на утро 1 апреля 2021: В Тбилиси прошла акция протеста из-за приезда Познера

«КП» – о последних новостях на утро 1 апреля 2021 года Фото: Александр ГЛУЗ

Последние новости на утро 1 апреля 2021 года. В столице Грузии прошли протесты против визита российского журналиста Владимира Познера, который приехал в Тбилиси, чтобы отметить там свой день рождения – 1 апреля ему исполняется 87 лет. Протестующие собрались возле гостиницы, в которой остановился телеведущий с друзьями, и бросали яйца в здание, ы вступали в стычки с сотрудниками полиции. Сам же Владимир Познер сказал обозревателю «КП» Александру Гамову по телефону, что он находится в безопасности, здоров.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил Россию в «агрессии» по отношению к нему. Так глава европейской дипломатии охарактеризовал решение Москвы выслать из страны трех европейских дипломатов, которое, по мнению Бореля, было приурочено к его приезду в российскую столицу в начале февраля.

Кандидат на пост президента Франции, лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» назвала санкции Евросоюза против России «исторической и геополитической ошибкой». По ее словам, лидеры ЕС «не уловили смысл потрясений истории, они все еще застыли в холодной войне со взглядами, обращенными исключительно к Соединенным Штатам и их вооруженному крылу – НАТО».

Осужденный Алексей Навальный, отбывающий наказание в Покровской колонии срок за мошенничество, объявил бессрочную голодовку. Он потребовал, чтобы к нему немедленно допустили врача из Москвы в звании доцента. Другие его просто не устраивают.

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