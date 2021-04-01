Пентагон ответил на заявления Украины о российских войсках у границ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон ознакомился с заявлениями Киева о том, что к украинским границам стянуты российские войска, и обсуждает данный вопрос с союзниками по НАТО. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Мы осведомлены о сообщениях,... касательно перемещений военнослужащих России возле границ Украины. Участившиеся случаи нарушения режима прекращения огня обсуждаются с нашими союзниками по НАТО», - заявил представитель Пентагона, отметив, что подобная информация не может не вызывать озабоченность.

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что к украинским границам стянуты российские войска. По его словам, дополнительные воинские соединения переброшены в Ростовскую, Брянскую, а также Воронежскую области.

Москва подобные заявления отвергают. Депутат Госдумы России от Крыма Михаил Шеремет заявлял, что у нашей страны «достаточно своей земли, своей территории», а сообщения об угрозе нападения со российской стороны назвал «полным абсурдом и бредом».