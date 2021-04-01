Роспотребнадзор допустил завершение пандемии коронавируса в России к августу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эпидемия коронавирусной инфекции в России может закончиться к августу этого года. Такой прогноз дал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев, уточнив, что летом заболеваемость COVID-19 в стране может сократиться до сотен или даже единичных случаев.

«Эпидемия в России может закончиться к августу, так как многие будут иметь иммунитет», - приводит РИА Новости слова эксперта.

Малеев пояснил, что если учитывать сезонность коронавирусной инфекции и снижение заболеваемости, то «летом эпидемический потенциал коронавируса прекратится».

При этом эпидемиолог не исключил некоторый подъем заболеваемости коронавирусом осенью, поскольку, как он отметил, люди начнут возвращаться из отпусков, а также будут чаще друг с другом контактировать.

Напомним, замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил о возможности нового подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России этой осенью, но отметил, что такое возможно, если россияне не будет соблюдать меры профилактики.