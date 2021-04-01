Депутат Рады предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины Фото: REUTERS

Украина может в скором времени «безвозвратно» потерять Донбасс. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.

Как считает парламентарий, властям Украины «очень удобно» списывать все свои неудачи и проблемы на неурегулированный конфликт на востоке страны. По его словам, именно поэтому незалежная не будет выполнять Минские соглашения.

«По ту сторону линии разграничения с каждым днем все меньше людей, желающих вернуться домой. Ведь они видят, как попираются права украинских граждан, нивелируются права человека. Уже никто не верит ни власти, ни в будущее», - сказал депутат, слова которого опубликованы на сайте партии.

Кива заявил, что при таком отношении украинских властей в Донбассе «не останется украинцев», готовых бы «отдать жизни своих детей» Украине, «которую они считали своей родиной».

Депутат также отметил, что в Крыму такие люди уже отсутствуют. «И, если действия власти не изменятся, то похоже, что уже очень скоро мы безвозвратно потеряем и Донбасс», - добавил он.

Напомним, ранее главком украинской армии генерал Руслан Хомчак на слушаниях в Верховной Раде заявил, что армия морально готова к наступлению уже сейчас и ждет лишь приказа президента Украины Владимира Зеленского.