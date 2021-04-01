На заводе Johnson & Johnson в США разработчики испортили 15 млн доз вакцины от COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На заводе американской компании Johnson & Johnson в Балтиморе, штат Мэриленд, испортили 15 миллионов доз вакцины от коронавируса из-за ошибки при смешивании ингредиентов препарата.

Как передает газета New York Times, причиной ошибки стал человеческий фактор. Сейчас Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) проводит проверку.

Дозы, которые используются на данный момент на заводе, были произведены в Нидерландах, поэтому ошибка приведет к задержке поставок доз препарат в США.

Отмечается, что инцидент больно ударит по репутации компании, которая должна была помочь ускорить темпы вакцинации в США, поскольку препарат Johnson & Johnson предполагает лишь одну инъекцию.

Тем временем Johnson & Johnson официально признал свою ошибку.

«В процессе контроля качества была обнаружена одна партия препарата, которая не соответствовала стандартам... Данную партию так не разлили по ампулам, она не была допущена до финальных стадий производства», - говорится в сообщении компании.