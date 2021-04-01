Администрация Суэцкого канала оценила ущерб от блокировки в $1 млрд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given может составить около 1 миллиарда долларов. Такую оценку дал глава администрации канала Усама Рабиа.

Глава администрации Суэцкого канала сообщил, что сейчас будут вести подсчеты, и учтут все средства, которые использовали с первого дня инцидента, в том числе траты на работу буксиров и дноуглубительных судов, работавших круглосуточно.

«Это значительная сумма … Один миллиард долларов или около того», - заявил он в эфире телеканалу Sada el-Balad, отметив, что эта та сумма, которая «причитается государству по праву».

Напомним, 23 марта во время песчаной бури на мель сел один из крупнейших контейнеровозов мира. Его разблокировка заняла около недели. Снять судно с мели удалось только в понедельник, 29 марта, после шести дней круглосуточной спасательной операции. Ever Given заблокировал проход более чем 420 судам. На сегодняшний день навигация по каналу восстановлена.