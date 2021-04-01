Немцы оценили переговоры Путина, Меркель и Макрона: «Смиренно попросите о помощи»

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Читатели немецкой газеты Die Welt оценили состоявшийся в минувший вторник, 30 марта, разговор российского президента Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном.

Издание опубликовало материал о переговорах, отдельно отметив такую тему, как сотрудничество в области производства вакцин от коронавирусной инфекции, в том числе российского препарата «Спутник V».

Читатели издания отметили, что в сложившейся условиях нельзя отвергать препарат только потому, что он разработан в России, указав также на то, что производство данной вакцины в Германии продемонстрирует политику разрядки. Они напомнили, что ещё несколько месяцев назад европейские политики высмеивали «Спутник V», но теперь именно этот препарат может спасти от кризиса.

«Разве это не та вакцина, над которой весь ЕС потешался ещё в прошлом году? … Думаю, пора бы извиниться, особенно это относится к немецкой прессе, ведь чего она только не писала!», - написал один из читателей.

Другой читатель предложил производить «Спутник V» в Баварии. «В нынешней ситуации нельзя отвергать вакцину только потому, что она разработана в России», - добавил он.

Еще один комментатор указал на то, что российская вакцина существует уже полгода. «И если до сих пор не улажены формальности, то это не просто халатность, а злой умысел. И за такое надо наказывать!» - отметил он.

«Говорят, что и китайская вакцина неплохая. Да к тому же дешевая. Почему ее не проверяют? Попытаться стоит. Или ситуация у нас еще недостаточно серьезная?» - предложил другой.

Один из читателей заявил, что все «очень быстро произошло». По его словам, AstraZeneca уже отпадает как западная вакцина, и на нее уже больше надежды нет. «И вот теперь русская вакцина. Любопытно, как будут объяснять, если эта вакцина окажется более доступной, дешевой и легче переносимой? Более 50 стран уже с успехом ее применяют. Доброе утро, ЕС!», - написал он.