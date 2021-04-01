Познер покинул Тбилиси, где прошли акции протеста из-за его визита

Владимир Познер Фото: Александр ГЛУЗ

Российский журналист Владимир Познер покинул Тбилиси, где ранее прошли акции протеста из-за его визита.

«Российский журналист Познер и его гости покинули Грузию. Самолет взлетел из тбилисского международного аэропорта», - передает грузинский Первый канал

Как сообщает телеканал, в аэропорту были мобилизованы правоохранительные органы, а на месте также были протестующие.

На кадрах трансляции телеканала можно увидеть, как российский телеведущий и его друзья выходят из здания отеля при помощи полицейского кордона, а протестующие проводили их до аэропорта, после чего разошлись.

Напомним, в Тбилиси прошли протесты против визита Познера, который приехал в грузинскую столицу, чтобы отметить там свой день рождения, 1 апреля, ему исполняется 87 лет. Протестующие собрались возле отеля, в которой остановился журналист со своими друзьями, и бросали яйца в здание, они также и вступали в стычки с сотрудниками полиции. Сам же телеведущий сказал обозревателю «КП» Александру Гамову по телефону, что он находится в безопасности, здоров.