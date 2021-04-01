Минсельхоз не ожидает дефицита сахара в российских магазинах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минсельхоз России не ожидает возникновения дефицита сахара в российских магазинах. Как сообщили в пресс-службе ведомства, участники соглашений о стабилизации цен на данную продукцию выполняют свои обязательства в необходимом объеме.

«Минсельхоз оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидает возникновения дефицита этой продукции», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, участники договора о стабилизации цен на сахар, занимают 100 процентов рынка и выполняют свои обязательства, отгружая продукцию в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка.

Как отметили в министерстве, все участвующие в соглашении сахарные заводы сообщили о готовности заключить контракты для прямых поставок в торговые сети, что позволит им получить субсидию и дополнительно снизит издержки.

Как писал сайт kp.ru, ранее появилось сообщение о приостановке поставок сахара в российские магазины. Как передает «Известия» со ссылкой на источники на рынке, ранее заводы-производители приостановили продажи товара, а также отказались подтверждать объёмы будущих поставок, и будут готовы возобновить торги, когда правительство подтвердит свою готовность предоставить компенсацию в пять рублей за кило сахара.

ФАС не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара.