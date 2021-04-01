СК завершил расследование дела об убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича Фото: Олег ЗОЛОТО

Следствие завершило расследование дела об убийстве в 2009 году бизнесмена Шабтая Калмановича. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Напомним, тело бизнесмена с множественными огнестрельными ранениями было найдено в ноябре 2009 года в Mercedes-Benz 500на проезжей части в Москве. Раненому водителю удалось выжить. В июне 2019 года были задержаны подозреваемые в убийстве.

Иванова сообщала, что было завершено расследование уголовного дела в отношении Али Белхороева, Багаудина Костоева и Батыра Тумгоева. В зависимости от роли каждого их обвиняют в убийстве и покушении на убийство организованной группой по найму, а также разбое и незаконном обороте оружия.

По данным Следственного комитета, Тумгоев сообщил подельникам предполагаемый маршрут бизнесмена. Когда машина, за рулем которого находился Белхороев, поравнялась с Mercedes Калмановича, Костоев открыл по автомобилю огонь. Позже с места происшествия изъяли 19 гильз калибра 9 мм.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», - заявила помощник руководителя столичного главка СК РФ.