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Общество1 апреля 2021 9:29

Правительство РФ утвердило план мероприятий в рамках стратегии иммунопрофилактики

План включает 65 мероприятий
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Правительство РФ утвердило план мероприятий в рамках стратегии иммунопрофилактики

Фото: Александр ГЛУЗ

Правительство утвердило план мероприятий в рамках стратегии развития иммунопрофилактики в России. Соответствующие распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован в четверг, 1 апреля, на сайте правительства.

«Расширение национального календаря прививок и оказание господдержки производителям новых вакцин – такие мероприятия содержит план по реализации стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года», - говорится в заявлении.

План включает 65 мероприятий, распределённых по шести разным направлениям. Первое предусматривает оптимизацию национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидемиологическим показателям. Второе направление говорит о совершенствовании государственной политики в области иммунопрофилактики, в том числе речь идет о введение новых инструментов господдержки для производителей вакцин.

В рамках третьего и четвёртого направлений предусмотрено стимулирование научных разработок и локализация в России полного цикла производства вакцин. В рамках пятого и шестого направления запланирован мероприятия по обеспечению безопасных условий иммунизации, а также повышению осведомлённости населения о пользе вакцинации.