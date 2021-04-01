ФАС не подтверждает нарушение поставок сахара в России Фото: Евгения ГУСЕВА

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара в России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, указа на отсутствие рисков дефицита данной продукции.

В ФАС заявили, что внимательно следят за соблюдением соглашений об установлении предельных цен на подсолнечное масло и сахар, отметив, что по результатам мониторинга нарушения соглашений не было выявлено.

«Служба не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара. Результаты мониторинга показывают, что соглашения соблюдаются. Риски дефицита сахара отсутствуют», - говорится в заявлении ведомства.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 1 апреля, появилось сообщение о приостановке поставок сахара в российские магазины. Как сообщал «Известия» со ссылкой на источники на рынке, заводы-производители приостановили продажи товара, а также отказались подтверждать объёмы будущих поставок. По данным издания, производители будут готовы возобновить торги, когда правительство подтвердит свою готовность предоставить компенсацию в пять рублей за кило сахара.