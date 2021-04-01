Салливан заявил о расширении консульского округа посольства США в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Консульский округ американского посольства в России будет расширен на всю территорию страны с четверга, 1 апреля. Такое заявление сделал посол США в Москве Джон Салливан.

«Начиная с 1 апреля, консульский округ посольства США в Москве будет расширен на всю территорию России», - говорится в сообщении посла на официальном сайте американской дипмиссии.

Салливан уточнил, что американское посольство в Москве будет предоставлять услуги американцам в России, а также будет предоставлять «визовые услуги настолько эффективно и оперативно, насколько это возможно» с учётом ограниченного состава персонала,

Дипломат заявил, что американское посольство делает все возможное для обеспечения безопасности и благополучия американских граждан, а также облегчения поездок россиян в США, совершаемых на законных основаниях.

Ранее дипломат говорил о том, что работа американского генконсульства в Екатеринбурге будет продолжена, но с 1 апреля визы США выдаваться не будут.