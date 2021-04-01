МИД РФ по случаю Дня смеха опубликовал пародию на мем с котами Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В четверг, 1 апреля, по случаю Дня смеха Министерство иностранных дел России разместил пародию на популярный в интернете мем с котами «Наташа, мы все уронили». Шуточный видеоролик появился на странице внешнеполитического ведомства на официальном канале в Telegram.

Вместо котов на картинке представлены пингвины, которые обращаются не к Наташе, а к Сереже, жалуясь, что коты все уронили.

«Мы все поднимем. Гони вакцины. Сереж, мы ждем», - говорится в меме внешнеполитического ведомства России.

В подписи к публикации отмечается, что 1 апреля никому нельзя верить, но можно российскому Министерству иностранных дел. Авторы поста добавляют, что не имеют претензий на интеллектуальную собственность разработчика данного мема.

Напомним, ранее стало известно, что москвичка Дарья Бородулина, придумавшая мем про Наташу и котов, подала заявку в Роспатент о регистрации своей фразы.