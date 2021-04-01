Пропавшую лауреатку премии «Эмми» Эвелин Сакаш обнаружили мертвой под грудой мусора Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лауреатку телевизионной премии «Эмми», художника-постановщика Эвелин Сакаш, пропавшую в 2020 году, нашли мертвой под грудой мусора в собственном доме в Нью-Йорке.

Как передает ABC News со ссылкой на представителя правоохранительных органов, 66-летняя Эвелин Сакаш была обнаружена в минувший вторник, 30 марта. Когда женщину нашли, она лежала на полу своей кухни под горой мусора. Тело обнаружила сестра художницы, которая разыскивала ее и пришла к ней домой вместе с уборщицей, которую наняли специально для наведения порядка.

В последний раз Эвелин Сакаш видели живой 30 сентября прошлого года.

За время своей карьеры Эвелин Сакаш работала над такими картинами как «Русалки» 1990 года и «Все еще Элис» 2014 года. В 2003 году она получила телевизионную премию «Эмми» за фильм «Между львами».