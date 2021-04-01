В Московском зоопарке еноты проснулись после зимней спячки

При подготовке к сезону в вольере енотов предстоит посеять траву, добавить мульчи (слой навоза, компоста), подрезать кусты для густоты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись еноты и енотовидная собака Буба, сообщили в пресс-службе зоосада.

- Весна все ярче и сильней – и с каждым часом всё слышней. Вот и еноты влились в наш общий хор, - сказано в сообщении на сайте зоопарка.

В пресс-службе также рассказали, что Буба, как и прежде, любит проводить время в центральном маленьком домике вместе с кем-то из енотовой группы.

Сотрудникам зоопарка придётся провести подготовку к сезону в вольере енотов: посеять траву, добавить мульчи (слой навоза, компоста), подрезать кусты для густоты. Во всех домиках специалисты по уходу за животными должны проверить солому и навести порядок.

После пробуждения от спячки еноты мало едят, живя и в природе, и в зоопарке.

- В целом как еноты, так и Буба чувствуют себя отлично, - добавили в пресс-службе зоопарка.