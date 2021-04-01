ФАС согласовала снижение предельной цены на вакцину «ЭпиВакКорона» до 4 210 рублей за пачку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) двукратное снижение предельной цены на вакцину от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» производства «Вектора» с 9 541 до 4 210 рублей за пачку, содержащую 10 ампул. Об этом говорится в базе решений антимонопольного ведомства.

Как отмечается, решение приняли по заявленной на регистрацию ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора на лекарственный препарат, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

«Эпиваккорона, вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19", суспензия для внутримышечного введения, 1 доза (0,5 мл), ампулы - пачки картонные, в размере 4 210,10 рублей», - сказано в решении ФАС.

Напомним, лекарства от коронавирусной инфекции выходят очень дорогие. Как писал сайт kp.ru, таблетки выходят дороже МРОТ. «Комсомольская правда» ранее разбиралась, почему так происходит. Производители и эксперты объяснили откуда взялась такая цена.