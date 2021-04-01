85% работодателей заявили, что не обращают внимания на знаки зодиака своих сотрудников

Опрос показал, сколько работодателей обращают внимание на гороскоп соискателей Фото: из архива «КП»

Аналитики провели исследование и выяснили, как много российских работодателей верят в гороскопы и уделяют им внимание при приеме на работу новых сотрудников. Оказалось, что таких компаний в стране меньшинство – всего 7% работодателей придают знакам зодиаков большое значение.

При этом еще 8% работодателей признались, что могут обратить внимание на этот фактор при подборе специалистов на определенные должности.

А вот большая часть работодателей - 85% - заявили, что не обращают на знаки зодиака своих сотрудников никакого внимания, передает RT.

Из тех работодателей, кто отметил важность гороскопа соискателей, 52% заявили, что учитывают знаки зодиака кандидатов на руководящие должности. Еще 16% изучают гороскопы соискателей на позицию менеджер продаж, и 13% на должность офис-менеджера.

Кроме того, часть компаний присматривается к гороскопам соискателей в сфере обслуживания, маркетинга, в IT-сфере и при найме домашнего персонала, передает телеканал «360».

Ранее гендиректор рекрутингового агентства Татьяна Долякова рассказала, что руководящие должности, по статистике, чаще занимают представители поколений X и Y, а вот представители следующих поколений не любят брать на себя ответственность и много работать, поэтому чаще занимают более низкие позиции, передает Москва 24.