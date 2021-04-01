Власти города Осака требуют остановить эстафету олимпийского огня в японской префектуре

Губернатор Осаки призвал отказаться от проведения там эстафеты огня ОИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор японской префектуры Осака Хирофуми Ёсимура призвал отказаться от проведения в городе эстафеты Олимпийского огня из-за угрозы распространения коронавируса.

- Вынуждены просить воздержаться от выходов на улицу без острой необходимости, соблюдать самоизоляцию. Необходимо отказаться от проведения эстафеты Олимпийского огня в Осаке, - передаёт агентство Киодо слова губернатора префектуры.

Хирофуми Ёсимура также отметил, что в Осаке началась "четвёртая волна" коронавируса, поскольку накануне в префектуре выявили 599 новых заражённых коронавирусом. При этом в Токио было зафиксировано 414 новых случаев заражения COVID-19.

Ёсимура выступил против передачи Олимпийского огня в префектуре после того, как правительство Японии разрешило западным префектурам Осака, Хёго и Мияги с 5 апреля по 5 мая усилить меры против распространения коронавируса. Предполагается, что в этих регионах предприятия общественного питания и бары будут закрываться в 20:00.