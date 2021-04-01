В Германии отклонили требования экологов отменить разрешение на укладку "Северного потока-2" Фото: REUTERS

Немецкое Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) отклонил протест экологов, которые выступали с требованием отменить разрешение на укладку трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает ведомство.

Как отмечается, после повторной проверки было решено, что выданное в январе текущего года разрешение на строительство трубопровода останется в силе. Соответствующие постановление сделали в BSH.

Природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Союз защиты природы (NABU) подали свой протест 18 января текущего года.

Тем временем, Nord Stream 2 сообщает, что готовность «Северного потока-2» по состоянию на среду, 31 марта, составила 95 процентов, и осталось уложить около 121 км газопровода. Ранее в Газпроме заявили, что строительство газопровода завершится в 2021 году. Канцлеры Германии и Австрии выразили надежду на скорое завершение проекта, отметив, что трубопровод отвечает интересам Европы.