В России 1 апреля 2021 года выявлено 9 169 новых заражённых коронавирусом

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 554 264 случая коронавируса в 85 регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за прошедшие сутки выявлено 9 169 новых случаев заражения коронавирусом. Новые заболевшие зафиксированы в 84 регионах из 85, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Среди всех заразившихся у 13,3% не было никаких симптомов COVID-19. Общее число зафиксированных в России случаев заражения достигло 4,5 миллиона человек за всё время пандемии коронавируса.

Больше всего заражённых выявлено в Москве - 2 151 человек. На втором месте Санкт-Петербург с 710 заболевшими, а на третьем - Московская область, где выявили 560 случаев заражения.

Наименьшие суточные показатели по заболеваемости коронавирусом показали Еврейская автономная область, Магаданская область и Республика Тыва. Там выявлено за последние сутки три заражённых и по одному соответственно.

За сутки в России от заражения коронавирусом погибли 383 человека. Всего жертвами вируса в стране стали 99 233 человека.

Выписаться после лечения от коронавируса смогли 10 247 человек, а за всю эпидемию в России выздоровели 4,17 миллиона человек.