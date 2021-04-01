Эпидемиолог Пшеничная рассказала, когда потеря обоняния указывает не на COVID-19

Эксперт пояснила, всегда ли потеря обоняния указывает на COVID-19 Фото: Иван ПРОХОРОВ

Потеря обоняния – весьма распространенный симптом при коронавирусной инфекции. Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная объяснила, с чем связан этот симптом.

«Что касается COVID-19, потеря обоняния - один из наиболее распространённых симптомов этого заболевания, обычно возникающий в первую неделю. Это происходит у 75-80% заболевших и связано, предположительно, с тем, что вирус поражает вспомогательные клетки обонятельного эпителия, которые окружают рецепторные нейроны, отвечающие за восприятие запахов», - цитирует специалиста «Российская газета».

При этом Наталья Пшеничная добавил, что потеря обоняния далеко не всегда указывает именно на коронавирусную инфекцию. Такой симптом может говорить о наличии и других распространенных заболеваний.

«Это заболевания носа и носовых пазух: различные риниты, в том числе аллергические, хронические инфекции, вызываемые бактериями и грибами, носовые полипы, сопровождающиеся воспалением и отёком слизистой оболочки, что приводит к деформации рецепторных клеток и нарушает их нормальное функционирование», - пояснила эпидемиолог.

Напомним, ранее врачи дали советы, как восстановить обоняние после коронавируса. Отоларингологи советуют делать промывать нос, отказаться от агрессивных средств и делать, так называемую, зарядку для носа, передает РИАМО.