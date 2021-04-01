Володин: акции протеста в Тбилиси из-за приезда Познера показывают, что находиться там небезопасно для россиян

Вячеслав Володин Фото: Евгения ГУСЕВА

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал акции протеста, которые прошли в Тбилиси из-за приезда тележурналиста Владимира Познера. По его словам, это демонстрируют, что находиться в Грузии небезопасно для россиян.

«События вокруг поездки Познера в Тбилиси еще раз показывают, в каком глубоком кризисе находится Грузия. Радикализм во многом сегодня определяет ее внутреннюю политику, и это, безусловно, не приведет ни к чему хорошему», - написал спикер в своем Telegram-канале в четверг, 1 апреля.

Володин сравнил произошедшее с событиями июня 2019 года, когда в Тбилиси прошли акции протеста после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Как считает депутат, «все это, безусловно, только разрушает Грузию».

Напомним, накануне в Тбилиси прошли акции протеста из-за визита туда Владимира Познера, который прибыл в грузинскую столицу, чтобы отметить там свой день рождения. Протестующие собрались рядом с отелем, в котором остановился телеведущий со своими друзьями, и начали бросать яйца в здание. Сам Познер рассказал обозревателю «КП» Александру Гамову по телефону, что он находится в безопасности, здоров.

Как писал сайт kp.ru, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе возложил ответственность за произошедшие на бывшего президента страны Михаила Саакашвили и его соратников. Как отметил глава правительства, цель экс-президента - повреждение международного имиджа Грузии.