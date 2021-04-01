ФСБ предотвратила подготовку теракта сторонником ИГ* в Тверской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области была предотвращена атака запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ). Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности, уточнив, что атака планировалась на объект топливно-энергетического комплекса.

Как сообщили в ФСБ, уроженец Центральной Азии устроил дома лабораторию для синтезирования взрывчатки и готовил бомбу, а при попытке задержания открыл огонь и был уничтожен. В ходе задержания, правоохранительные органы и гражданские не пострадали.

Сообщается, что у сторонника ИГИЛ* был российский паспорт, а сам он является выходцем из Центральной Азии. При обыске у мужчины обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы, а также самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.

Возбуждено уголовное дело о подготовке к террористическому акту.

*«Исламское государство» (ИГИЛ)– запрещенная в России террористическая группировка