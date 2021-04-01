Тимофей Баженов: «Боррелю не даёт покоя суверенитет России»

«Есть очень простой способ, узнать насколько правильно действует наш МИД. Если его на Западе хвалят, значит мы что-то делаем не так, а вот если ругают, значит попали в яблочко. Нашим европейским «партнёрам» не даёт покоя мысль, что на крупнейшем в мире континенте существуют несколько государств обладающих суверенитетом. Я имею ввиду Россию и Китай.

Это их сильно злит. Им не нравится такая «демократия». Им не нравится, что у России есть собственное мнение и собственный взгляд на происходящее в мире. И это говорит о том, что они подрастеряли историческую память – не надо дразнить русского медведя!

Вчера был прекрасный день для освежения памяти– годовщина взятия русской армии Парижа в 1814 году. Не грех бы Боррелю об этом вспомнить», – отметил Тимофей Баженов.

Напомним, что трое сотрудников иностранных дипмиссий – Германии, Польши и Швеции – должны будут покинуть территорию России в ближайшее время из-за того, что они принимали участие в незаконных акциях 23 и 31 января. Представители этих посольств объявлены персонами нон грата.

Боррель сделал заявление об «агрессии» России накануне своего визита в Москву.