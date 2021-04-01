Липецких школьников увлекла «Большая перемена»

Глава региона Игорь Артамонов встретился с участниками Всероссийского конкурса «Большая перемена» в липецком детском технопарке «Кванториум». Фото: липецкаяобласть.рф

Встреча прошла в липецком детском технопарке «Кванториум». Для разговора с губернатором и директором Федерального государственного бюджетного учреждения «Роспатриотцентр» Наталией Мандровой приехали ребята - победители первого этапа состязания со всей области.

Школьников интересовали самые разнообразные темы: как выбрать профессию, самореализоваться, найти своё место в нашем быстроменяющемся мире и многие другие. Игорь Георгиевич и Наталия Александровна обстоятельно и предметно ответили на вопросы.

«Нам очень интересен этот федеральный проект, рады, что в Липецк приехала Наталья Мандрова, мы обсудили, что можем вместе сделать для вас, чтобы вы могли развиваться, становились успешными будущими лидерами в стране», - сказал Игорь Артамонов в завершении беседы.

На встречу с губернатором области Игорем Артамоновым приехали талантливые ребята со всего региона. Фото: липецкаяобласть.рф

Конкурс «Большая перемена» организован АНО «Россия – страна возможностей» и ФГБУ «Роспатриотцентр». Состязанию оказывает поддержку Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодёжи. Зарегистрироваться для участия в «Большой перемене» можно до 15 июня нынешнего года на официальном сайте конкурса.

В ходе конкурса его участники овладевают теми умениями, которые актуальны в настоящем, современном мире – коммуникабельностью, навыками взаимодействия с командой, умением мыслить нестандартно и отыскивать пути решения сложных проблем.