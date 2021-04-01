Правительство утвердило новые правила выплат на детей от трех до семи лет

Начинается прием заявлений на перерасчет выплат на детей от 3 до 7 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России утвердило новый порядок назначения выплат для малообеспеченных семей на детей от трех до семи лет, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве также отметили, что, по указу президента России Владимира Путина, пособие будут назначать в размере 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума региона, где зарегистрирована семья.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что смысл изменений в том, чтобы максимальное число семей с детьми дотянуть до прожиточного минимума. Если выплата в 50% не помогает увеличить среднедушевой доход в такой семье до этой планки бедности, то будет выплата в 75%. Если и это не поможет — то в 100%.