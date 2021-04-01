Сочи и Симферополь: названы самые популярные туристические маршруты по России в апреле 2021 года

Названы самые популярные маршруты для путешествий по России в апреле Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру перечислил самые популярные направления для путешествий по России в апреле.

Сервис учитывал перелеты, оформленные для вылета с 1 по 30 апреля 2021, а также сравнил цены на билеты с аналогичным периодом в 2019 году. Аналитики выяснили, что россияне предпочитают летать в теплые регионы, пишет РИА Новости.

Лидером стал маршрут Москва — Сочи. Средний чек по нему составляет 5 745 рублей, в 2019 году стоимость билета составляла 4 664 рубля. Второе место занял перелет Москва — Симферополь, стоимость которого подорожала на 21% — с 4 943 до 5 987 рублей. Тройку лидеров замкнул маршрут Москва — Минеральные Воды. Средний чек на него увеличился с 4 313 до 5 178 рублей.

Кроме того, в пятерку популярных направлений вошли Москва — Калининград и Москва — Краснодар, где средние чеки выросли на 24% и 16% соответственно.

Ранее россияне рассказали, куда хотят полететь после открытия границ. Самые желанными страны для путешествия среди россиян оказались — Турция, Таиланд, Италия, Испания и Египет. Половина опрошенных респондентов отметили, что устали от карантинных ограничений и хотят выехать за границу.