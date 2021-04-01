В КНДР закрыли посольства 12 стран из-за сложной обстановки на фоне пандемии в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Северной Корее прекратили работу посольства 12 государств в связи со сложной обстановкой в республике. Страну также покинул весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций. Все это произошло из-за того, что в связи с пандемией коронавируса в КНДР наблюдается острый дефицит товаров первой необходимости, в том числе лекарств.

О ситуации в Северной Корее сообщило российское посольство в Пхеньяне на своей странице в Facebook. Как уточнили в диппредставительстве, причина произошедшего лежит в беспрецедентных по своей строгости тотальных ограничениях, введенных в республике. Сегодня в стране наблюдается «острейший дефицит необходимых товаров, в том числе лекарств, отсутствие возможности решать проблемы со здоровьем».

Решения закрыть свои посольства в КНДР приняли Германия, Великобритания, Франция, Италия, Швейцария, Швеция, Польша, Чехия, Бразилия, Нигерия, а также Венесуэла и Пакистан.

Как сообщили в посольстве России, российские дипломаты в Северной Корее продолжают в полной мере выполнять свою работу, несмотря на сложную обстановку в стране.