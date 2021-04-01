Депутат Старовойтов объяснил, почему нужно вводить уголовную ответственность за скрученный на автомобиле пробег

В России могут ввести уголовную ответственность за скрученный на автомобиле пробег Фото: Дмитрий БРУШКО

В Госдуме задались вопросом отрегулировать рынок автомобилей с пробегом. Часто покупатель даже не догадывается, что приобретает автомобиль, который проехал на десятки, а порой и сотни тысяч километров больше, чем показано на приборах.

В интернете не сложно найти мастеров, предлагающих скрутить реальный пробег авто, чтобы повысить его рыночную стоимость. Именно с такими бизнесменами намерены бороться депутаты.

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов объяснил, что сейчас дорабатывается законопроект, который позволит привлекать предпринимателей к ответственности за скрученный километраж.

Если соответствующий законопроект будет принят, то полиции не составит труда отыскать автосервисы, где оказывают подобную услугу.

- не говорю, что это обязательно должен быть срок, который человек проведёт в местах лишения свободы. Но, по крайней мере, уголовная ответственность, которая будет предусматривать существенный штраф, бьющий по карману. В противном случае, любителей скручивать пробег это не остановит ни коем образом, - объяснил NEWS.ru Александр Старовойтов, заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству.

Депутаты уверяют, что законопроект затронет только тех, кто оказывает подобные услуги, так что покупателям не стоит переживать. Они в данной ситуации только жертвы, ведь зачастую человек даже не догадывается, какой товар ему подсунули.