Купленную за сто рублей книгу о Гарри Поттере оценили в десятки тысяч фунтов стерлингов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Купленная всего лишь за сто рублей книга о Гарри Поттере оказалась редчайшим изданием, стоимость которого оценивается в десятки тысяч фунтов стерлингов.

Как передает The Mirror, пожелавшая остаться неизвестной 31-летняя женщина из британского Бирмингема, сообщила, что ее покойная мать очень любила читать и внимательно следила за тем, чтобы ее дети не выкидывали книги. Среди ее наследства была книга «Гарри Поттер и философский камень», купленная на школьной ярмарке примерно 20 лет назад всего лишь за один фунт стерлингов (примерно 104 рубля по текущему курсу).

Недавно четыре ее дочери выяснили, что эта книга оказалась редчайшим изданием. В тираже было только 500 копий. Подобное издание в идеальном состоянии ранее было продано на аукционе за 68 тысяч фунтов стерлингов (около семи миллионов рублей).

Теперь британки собираются выставить эту книгу на продажу на аукционе Hansons Auctioneers. Ожидается, что они получат выручку примерно 20-30 тысяч фунтов стерлингов (2-3 миллиона рублей). Сестры называли это издание посланным небесами подарком.