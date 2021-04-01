Глава Амурской области Василий Орлов: «Мы оказываем всестороннюю поддержку тем, кто хочет работать в аграрной сфере»

Губернатор Василий Орлов побывал на открытии базового учебного центра Дальневосточного государственного аграрного университета в селе Знаменка. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Приамурье открылся уже седьмой по счету базовый учебный центр Дальневосточного государственного аграрного университета. Такие центры, организованные на территории сельхозпредприятий, помогают студентам – будущим аграриям – постигать тонкости профессии прямо в поле. Новый учебный центр расположился в селе Знаменка Ромненского района на базе ООО «Красная Звезда». По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, приехавшего на открытие центра, в регионе уделяется особое внимание подготовке сельскохозяйственных кадров.

- В течение нескольких лет мы ведем активную работу по подготовке собственных кадров для сельхозотрасли. У нас нулевая квота на иностранную рабочую силу в сельском хозяйстве, - рассказал Василий Орлов. - Понимаем, что аграриям непросто. Считаю, что кадровый потенциал в области в этой сфере не исчерпан, его надо развивать и оказывать всестороннюю поддержку тем, кто хочет работать в аграрной сфере.

«Красная звезда» - одно из крупнейших хозяйств района – возделывает 14,5 тысяч гектаров посевных площадей. В основном здесь выращивают зерновые и сою. Для обучения студентов на территории хозяйства организован учебный класс, открытая площадка по ремонту техники. В распоряжении будущих аграриев есть гостиница и столовая. В 2021 году в центре пройдут обучение 14 студентов. За ними закрепят опытных наставников - специалистов хозяйства, под руководством которых будут работать ребята.

В центре будут проводиться занятия для студентов аграрных вузов по направлениям: агрономия, агрохимия и агропочвоведение, эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, агроинженерия, профили «Технические системы в агробизнесе» и «Электрооборудование и электротехнологии», электроэнергетика и электротехника, экономика, профили «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК» «Экономика предприятий и организаций АПК», зоотехния и ветеринария. Студенты аграрных колледжей будут изучать механизацию сельского хозяйства, электрификацию и автоматизацию сельского хозяйства, а также ветеринарию.

На территории Приамурья сегодня работает шесть базовых центров ДальГАУ. Это единая научно-образовательная среда, в которой идет практическая подготовка студентов аграрных вузов и колледжей. Еще одним направлением работы центров является переподготовка и повышение квалификации специалистов сельхозпредприятий и фермерских хозяйств.

Седьмой базовый центр расположен в Китае. В нем студенты направлений лесное дело и садоводство проходят практику. В ближайшие месяцы в Приамурье планируется открыть еще три базовых центра в крестьянских и фермерских хозяйствах региона.