На "Евровидение" хотят допустить зрителей

Организаторы "Евровидения" могут провести конкурс со зрителями Фото: REUTERS

Организаторы песенного конкурса "Евровидение" могут допустить зрителей на мероприятие. Это стало возможным после соответствующего решения властей Нидерландов, где и пройдет конкурс.

- Мы приветствуем данное решение правительства Нидерландов и возможность того, что мы можем пригласить фанатов присоединиться к нам, когда вернемся к конкурсу песни "Евровидение", — цитирует официальный сайт конкурса слова исполнительного директора "Евровидения" Мартина Остердаля.

Он добавил, что организаторы мероприятия рассмотрят все варианты и объявят более подробную информацию в ближайшее время.

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала песню Манижи для "Евровидения" бредом. Спикер отметила, что не поняла смысл композиции. Она поручила сенатору Елене Афанасьевой узнать у Первого канала, как происходит процесс голосования.