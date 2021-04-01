Кремль прокомментировал песню Манижи: Выбор осуществляется зрителями

Кремль прокомментировал песню Манижи Фото: Кадр видео

В Кремле не считают своей заботой и предметом своего внимания вопрос о том, кто будет представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидении». Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметив, что это является выбором зрителей.

«Выбор в данном случае осуществляется, насколько нам известно, зрителями. И этим занимается один из российских телеканалов, Первый канал. Поэтому мы не считаем возможным как-то это комментировать и как-то в это вмешиваться», - заявил представитель Кремля.

Песков напомнил, что на конкурсе были представлены разные образы, в том числе бородатая женщина, «певцы и певицы в нарядах куриц и так далее». «Поэтому мы не считаем это в целом нашей заботой и предметом для нашего внимания», - заявил он, отвечая на вопрос, знакомы ли в Кремле с творчеством Манижи и как относятся к тому, что именно она будет представлять Россию на «Евровидении».

Напомним, песня Манижи вызвала ряд критики, некоторые полагают, что она оскорбляет русских женщин. Накануне спикер верхней палаты Валентина Матвиенко выразила удивление содержанием песни Манижи. Председатель Совета Федерации назвала ее песню «бредом», а также поручила запросить у Первого канала информацию о процедуре по выбору исполнителя от России на престижный международный конкурс.