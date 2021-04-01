В России выявлено 78 случаев заражения британским штаммом коронавируса Фото: Иван Макеев

В России зарегистрировали 78 случаев заражения британским штаммом коронавирусной инфекции, а также пять – южноафриканским штаммом. Об этом сообщили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

«Число британских штаммов ... на территории Российской Федерации - 78, южноафриканских - пять», - заявил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин на III Национальном конгрессе с международным участием «Инфекции. Год с COVID-19: итоги» в четверг, 1 апреля.

Как уточнил специалист Роспотребнадзора, еще 23 пациента относятся к тем штаммам, мутациям коронавируса, которые не относятся сегодня к ранее описанным, в связи с этим необходимо дальнейшее изучение и анализ ситуации.

Около двух недель назад, 16 марта, ведомство говорило, что в России выявлено 28 случаев заражения британским штаммом, а также два - южноафриканским.

Как писал сайт kp.ru, за последние сутки в России выявлено 9 169 новых случаев заражения коронавируса в 84 российских регионах. Таким образом по состоянию на четверг, 1 апреля, общее количество заболевших в стране составляет 4 554 264 человека.