В России более 10 млн комплектов вакцины "Спутник V" ввели в гражданский оборот

Более 10 миллионов комплектов российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщила глава лаборатории государственной коллекции вирусов Института вирусологии им. Д.И. Ивановского НИЦЭМ имени Гамалеи, кандидат биологических наук Инна Должикова.

- По состоянию на 31 марта 2021 года более 10 млн комплектов вакцины введено в граждански оборот. По состоянию на 31 марта вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 58 странах мира, — сообщила она на III Национальном конгрессе с международным участием "Инфекции. Год с COVID-19: итоги".

Ранее результаты опроса показали, что больше половины жителей Германии готовы привиться против коронавируса российской вакциной "Cпутник V", как только ее одобрят власти Евросоюза и ФРГ. Причем 69% участников опроса заявили, что сделают прививку российским препаратом сразу, как только у них появится такая возможность.