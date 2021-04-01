Истцов на процессе об отмене масочного режима не пустили в зал суда без масок Фото: Андрей МИРЕЙКО

Судья Верховного суда России Анна Назарова, рассматривающая иск об отмене обязательного масочного режима, не разрешила присутствовать в зале заседания людям без масок, и отклонила заявление на отвод.

«Мы просили разрешить участвовать в процессе без масок, но определением суда нам было отказано... Тем самым ограничено право истцов, которые не смогли явиться в суд, так как не могут находиться в масках продолжительное время», - приводит РИА Новости слова истцов.

Верховный суд России начал рассмотрение иска с требованием об отмене обязательного ношения масок. С таким заявлением обратилась общественная организация «Лига защитников пациентов», которая говорит о том, что ношение масок может быть опасно для многих россиян с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также проблемами с органами дыхания.

Речь в иске идет не только о масках. Лига также обращается с просьбой об отмене пункта санитарно-эпидемиологических правил, которые вводят ношение перчаток, а также использование антисептиков и соблюдение дистанции.

Напомним, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что об отмене масочного режима на территории России на фоне ситуации с коронавирусом говорить пока не приходится. Главный санитарный врач страны отметила, что количество инфицированных коронавирусом людей в обществе по-прежнему остается достаточно большим.