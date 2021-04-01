В Союзе автошкол назвали плюсы сдачи экзамена на права по новым правилам Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 апреля в России вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на права. Теперь «город» и «площадка» будут объединены.

Председатель правления Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов уверен, что будущим автомобилистам подобные перемены только в плюс. Теперь сдавать экзамены будет проще.

Планируется, что весь процесс экзамена займет не более получаса. Во время поездки будет вестись аудио и видео запись.

- Ряд упражнений вовсе упростились и теперь их будет моделировать инспектор в реальных условиях. Соответственно, у автошкол не будет возможности наказать экзаменационный маршрут, кандидату придется действительно осваивать правила и учиться справляться с трудностями. Таким образом, после сдачи экзамена человек будет полноправным членом дорожно-автомобильного сообщества, гораздо лучше ориентироваться на дороге, - отметил эксперт в беседе с газетой «Известия».