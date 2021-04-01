Путин провел переговоры с Алиевым по ситуации в Нагорном Карабахе

Владимир Путин обсудил с Ильхамом Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках телефонных переговоров обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

- Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением отмечено, что обстановка в целом стабильная, а режим прекращения огня неукоснительно соблюдается, — сообщили в пресс-службе.

Также лидеры двух стран обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В январе 2021 года российский президент Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о развитии инфраструктурных проектов Нагорного Карабаха. В нем содержатся конкретные шаги по строительству экономических связей и развитию инфраструктурных проектов. Тогда стороны пришли к выводу, что условия соглашения по Карабаху соблюдаются, серьезных инцидентов нет.