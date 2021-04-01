Аналитики спрогнозировали укрепление рубля

Курс рубля перешел в наступление против доллара и евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После периода спада рубль перешел к восстановлению. Это связано с высокими ценами на нефть и ожиданиями новых условий после встречи ОПЕК+. Такое мнение выразил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

«На стороне рубля высокие цены на нефть, поддержанные Суэцким инцидентом, но, в гораздо большей степени - влиянием комментариев от членов ОПЕК+ в преддверии очередной министерской встречи. Волатильность нефти во второй половине месяца показала хрупкость равновесия по нефти и, очевидно, повысила настороженность картеля относительно перспектив восстановления спроса», - цитирует комментарий эксперта «Российская газета».

Купцикевич добавил, что это локально хорошие новости. Однако в случае значительного роста спроса на нефть позиции рубля окрепли бы еще больше.

Ранее аналитики ФБА «Экономика сегодня» выразили уверенность, что укрепиться рублю помогут также разногласия в США относительно антироссийских санкций.

«Чем дольше нет конкретики по санкциям, тем больше рубль укрепляется», - цитирует экспертов ФАН.

Напомним, в четверг, 1 апреля, на открытии торгов Московской биржи курс доллара составил 75,71 рубля, а курс евро - 88,78 рубля, передает «Свободная пресса».