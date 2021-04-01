РФПИ договорился о производстве в Китае более 100 млн доз вакцины «Спутник V» Фото: Мария ЛЕНЦ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и TopRidge Pharma договорились о производстве в Китае в год более 100 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Такое заявление сделали в фонде.

Как уточняется в сообщении РФПИ, TopRidge Pharma получит право на распространение препарата в материковой части Китая, а также Гонконге, Тайване и Макао после одобрения со стороны регулирующих органов.

Говорится о том, что произведенный объем позволит обеспечивать вакцинацию более 50 миллионов человек. Российский фонд прямых инвестиций и TopRidge Pharma также собираются сотрудничать для регистрации и дальнейшего продвижения российского препарата в Поднебесной.

Напомним, накануне бразильская компания BTHEK Biotecnologia произвела пилотную партию вакцин против коронавирусной инфекции «Спутник V». Разработанный в Бразилии препарат отправлен в Москву для проверки, в том числе в институте Гамалеи, и сертификации.