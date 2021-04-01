Байден представил план экономического развития на 2 трлн долларов

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден представил свой план развития инфраструктуры объемом более двух триллионов долларов, который он намерен реализовать за счет увеличения налогов.

«Нам нужно сделать это сейчас. Я убеждён, что через 50 лет люди, анализируя то, что мы делаем сейчас, придут к выводу, что именно на этом моменте Америка обеспечила себе безоблачное будущее», - заявил американский лидер в ходе своего выступления в Питтсбурге.

Глава Белого дома полагает, что его план поможет создать «самую сильную, стойкую, инновационную экономику в мире», а также обеспечить «миллионы рабочих мест с хорошими зарплатами».

План предусматривает ежегодное инвестирование до 1 процентов ВВП в течение 15 лет в инфраструктуру, для чего повысят налоги на корпорации.

Также идет речь о выделение 621 миллиарда долларов на модернизацию транспортной инфраструктуры: строительства дорог и мостов, а также улучшение портов и аэропортов, городского транспорта.

На поддержку пожилых людей и инвалидов должно быть выделено 400 миллиардов, а 300 миллиардов должно пойти на поддержку промышленного сектора. На ремонт и строительство доступного жилья выделят 213 миллиардов долларов, 100 миллиардов будут направлены на развитие сетей широкополосной связи.

Кроме того, в плане говорится об обеспечение всех районов страны быстрым интернетом, борьбой с последствиями потепления и других экстремальных явлений, таких как ураган «Катрина», расширение медстраховки для пожилых и борьба с неравенством.