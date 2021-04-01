Путин предложил снова назначить Москалькову омбудсменом

Татьяна Москалькова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 1 апреля, президент России Владимир Путин внес кандидатуру Татьяны Москальковой для переназначения на должность уполномоченного по правам человека в России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Президент России В. В. Путин в соответствии с пунктом 1 статьи 7 федерального конституционного закона "Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" внес кандидатуру Москальковой Татьяны Николаевны для назначения на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации», - говорится в заявлении.

Татьяна Москалькова заняла должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 22 апреля 2016 года. Ранее она была депутатом Государственной думы Федерального собрания России V и VI созывов в период с 24 декабря 2007 по 22 апреля 2016. Москалькова является доктором юридических и философских наук, профессором, а также заслуженным юристом Российской Федерации и генерал-майором милиции (1999).