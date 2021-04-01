В Москве задержан глава департамента Минпромторга РФ

В Москве задержали главу департамента Минпромторга России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главу департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Павла Серватинского задержали по подозрению в превышении полномочий.

Ранее соответствующая информация появилась в нескольких Telegram-каналах. В ведомстве подтвердили факт задержания.

- В настоящий момент проводятся следственные мероприятия. Министерство всегда оказывает содействие следственным органам и предоставляет всю необходимую для установления истины информацию, — приводит слова пресс-службы министерства РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники министерства должны действовать в рамках закона, поэтому Минпромторг будет сотрудничать с правоохранительными органами.

Ранее в Ялте сотрудники ФСБ задержали трех работников муниципальных предприятий в момент получения взятки. Сейчас ведется системная работа в этом направлении, которая позволит раскрыть и другие возможные преступления. Задержанные являются сотрудниками департамента муниципального контроля.