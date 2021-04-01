Лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев предлагал свои услуги семье «мытищинского рэмбо»

Владимир Барданов с дочерью Фото: СОЦСЕТИ

Имя адвоката Эльмана Пашаева вся страна узнала после дела Михаила Ефремова. Правозащитник представлял интересы актера в суде, в итоге закончилось все ссорой.

Ефремов получил внушительный срок и заявил, что половина – это «заслуга» юриста. В итоге Пашаева лишили адвокатского статуса, но это не стало препятствием для работы.

Юрист может оказывать консультации новым клиентам. 30 марта, когда вся Москва следила за событиями в Мытищах, где бизнесмен Владимир Барданов забаррикадировался в своем доме и начал стрелять по полицейским, Пашаев связался с семьей стрелявшего.

Бывший адвокат обсуждал с родственниками Барданова юридические вопросы. Получить согласие на дальнейшее сотрудничество юрист не успел, так как хозяин дома погиб к концу дня.

- Я объяснил, что нужен адвокат, но все равно его уже нет. Я близким говорил, наймите кого-нибудь, к следователю просто так не ходите, нужно, чтобы был адвокат, — подтвердил Пашаев Пятому каналу

Ранее сообщалось, что Владимир Барданов открыл огонь после того, как к нему пришли полицейские по делу о незаконном обороте оружия.

Почти десять часов мужчина вел оборонительный огонь, стрелял из различного оружия и взрывал гранаты. К вечеру он погиб.