Трёхкратный чемпион мира по гребле на каноэ Натан Баггали признан виновным за попытку ввоза в Австралию 650 кг кокаина

Австралийский каноист Натан Баггали и его младший брат Дрю признаны виновными в попытке ввоза в Австралию 650 килограммов кокаина. Фото: EAST NEWS

Австралийский каноист Натан Баггали и его младший брат Дрю признаны виновными в попытке ввоза в Австралию 650 килограммов кокаина.

Следствие считает, что братья пытались ввезти в Австралию наркотики на общую сумму 151 миллионов долларов, сообщает издание Daily Mail. Присяжные суда признали виновными обоих подозреваемых.

Отмечается, что в 2013 году братья Баггали договорились о поставке кокаина с наркокартелем из Южной Америки. Для перевозки наркотиков в Австралию Натан купил большую надувную лодку. Он ждал наркотики на суше, а его брата в океане задержала водная полиция. Дрю Баггали успел выбросить за борт все 652 килограмма кокаина. Причастность Натана подтвердили только с помощью видеозаписей.

Натан Баггали - обладатель двух серебряных медалей Олимпийских игр и трёхкратный чемпион мира по гребле на каноэ.

В мае 2009 года Баггали был признан виновным в изготовлении и сбыте экстази. Его приговорили к 20 годам тюрьмы, но он вышел на свободу через два года, в 2011. В 2013 его снова арестовали и обвинили уже по нескольким статьям об обороте наркотиков.